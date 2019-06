Voormalig Belgisch kampioen Preben Van Hecke hangt in oktober fiets aan de haak

Voormalig Belgisch kampioen op de weg Preben Van Hecke (36) stopt in oktober als profwielrenner, na een carrière van 16 jaar. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt op de website van zijn team Sport Vlaanderen-Baloise, enkele uren voor aanvang van het BK. “Begin 2004 kon ik van mijn hobby mijn beroep maken en de seizoenen vlogen voorbij”, verklaart Van Hecke. “Al die jaren kon ik op hoog niveau mijn sport beoefenen. Het was een schitterende tijd met als hoogtepunt de Belgische titel op de weg in Tervuren 2015. Heel veel dank aan iedereen die een rol speelde in mijn wielerloopbaan!”

In 2004 begon Van Hecke zijn carrière als profrenner bij Relax-Bodysol. Het jaar daarop trok hij naar Davitamon-Lotto, om uiteindelijk in 2008 bij zijn huidige team – toen Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen genaamd – te belanden.

In 2015 veroverde Van Hecke de Belgische titel. In Tervuren klopte hij Jürgen Roelandts in een sprint met twee. Verder won hij ook onder andere de Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en tweemaal de Omloop van het Waasland.

bron: Belga