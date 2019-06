Runner-up Danny van Poppel gediskwalificeerd na Nederlands kampioenschap op de weg

Danny van Poppel (Jumbo-Visma), die als tweede was gefinisht, na Fabio Jakobsen (Deceuninck – Quick-Step), is zondag na afloop van het Nederlandse kampioenschap wielrennen op de weg gediskwalificeerd. Hij zou Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ) hebben gehinderd in de spurt, en de tweede plaats ging zo naar Moreno Hofland (Education First). Bas van der Kooij van de ploeg met de welklinkende naam Monkey Town – à Bloc CT schoof dankzij de diskwalificatie van Van Poppel op naar de derde plaats. Van Poppel was het overigens niet eens met zijn uitsluiting. “Voor mijn gevoel word ik gewoon tweede”, zei hij. “Ik had het idee dat ik niets speciaals deed.”

bron: Belga