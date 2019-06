Ontmoeting Trump-Kim – “Nucleaire onderhandelingen worden heropgestart”

De VS en Noord-Korea zijn overeengekomen om de nucleaire onderhandelingen, die in februari in het slop waren geraakt na de mislukte top in de Vietnamese stad Hanoi, weer op te starten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump na afloop van het overleg meegedeeld, zo melden Amerikaanse media. “We hebben net een zeer, zeer goede ontmoeting gehad met Kim”, verklaarde Trump na afloop van het onderhoud in Panmunjom, dat ongeveer een uur duurde. “We hebben afgesproken dat we elk een team zullen aanduiden om de details uit te werken.”

Volgens Trump moeten zij binnen de twee tot drie weken aan hun werkzaamheden beginnen. Al waarschuwt de Amerikaanse president dat het niet de bedoeling is om overhaast te werk te gaan. “Het gaat niet om snelheid”, verklaarde hij. “Niemand weet hoe het zich zal ontwikkelen.”

Daarnaast bevestigde Trump ook dat hij de Noord-Koreaanse leider heeft uitgenodigd om “op een dag” een bezoek te brengen aan de VS.

