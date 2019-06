Nina Derwael draagt Belgische vlag tijdens slotceremonie Europese Spelen

Turnster Nina Derwael, die eerder op de dag nog goud won op de balk, draagt vanavond de Belgische vlag tijdens de slotceremonie van de Europese Spelen in Minsk. Op de openingsceremonie was judoka Toma Nikiforov nog de Belgische vlaggendrager. Vandaag was een dag vol emoties voor Derwael. Ze moest als wereldkampioene vrede nemen met een vierde plaats op ‘haar’ brug, maar veroverde even later wel goud op de balk. Op het WK vorig najaar in Doha was het omgekeerd voor Derwael: goud aan de brug en vierde op de balk.

De slotceremonie gaat door in het Dinamo Stadium van Minsk. De meeste Belgische atleten zijn al naar huis en lopen niet mee in de ceremonie.







Bron: Belga