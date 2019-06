EU en Vietnam ondertekenen vrijhandelsakkoord

De Europese Unie en Vietnam hebben vandaag in Hanoi hun handtekening gezet onder een vrijhandelsverdrag. Het gaat om een van de meest ambitieuze economische deals die de EU in Azië gesloten heeft. De deal moet wel nog worden goedgekeurd in het parlement. Volgens de overeenkomst zullen 99 procent van de douanetarieven tussen de EU en Vietnam geschrapt worden. Het akkoord maakt ook komaf met tal van non-tarifaire handelsbelemmeringen en zal Europese bedrijven toegang geven tot de Vietnamese dienstenmarkt en openbare aanbestedingen.

Het verdrag moet ook de economische groei van Vietnam een boost geven. Het land heeft nu al een van de snelst groeiende economieën wereldwijd. In 2018 groeide het bbp nog met 7,8 procent.







De tekst werd zondag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi ondertekend door de Vietnamese eerste minister Nguynen Xuan Phuc en minister van Handel Tran Tuan Anh. Ook eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström en Roemeens minister van Handel Stefan-Radu Oprea waren aanwezig. Zowel Vietnam als de Europese Unie moeten de tekst nog laten goedkeuren in het parlement.

“Dit is een van de meest ambitieuze vrijhandelsverdragen die de EU ooit ondertekend heeft met een ontwikkelingsland”, verklaarde Malmström na de ondertekening. “De ondertekening is echt een mijlpaal.”

Het akkoord wordt intussen wel al onder vuur genomen door mensenrechtenorganisaties. In een open brief aan onder meer Europees president Donald Tusk roepen verschillende Vietnamese organisaties de EU op om meer politieke hervormingen te eisen in het Aziatische land. Vietnam is een communistische eenpartijstaat die streng optreedt tegen dissidenten.

De Europese handel met Vietnam is ongeveer 50 miljard euro per jaar waard. Na Singapore is het land de belangrijkste handelspartner in Zuidoost-Azië, en het tweede land waarmee de Europese Unie een handelsakkoord sluit. Vietnam voert vooral telecomapparatuur, schoenen en textiel uit, de Europeanen verkopen in het land vooral machines, chemische producten en voedingsproducten.

Bron: Belga