EK basket (v) – Belgian Cats moeten barragewedstrijd spelen na 70-66 nederlaag tegen Servië

De Belgian Cats hebben zich zondag in Zrenjanin niet als groepswinnaar voor de kwartfinales van het EK basketbal kunnen plaatsen. In hun laatste groepswedstrijd verloren ze met 70-66 van gastland Servië. Bij de rust stonden ze nog 26-34 voor. Ondanks slechts één zege en twee nederlagen eindigen de Belgen na het ongeslagen Servië op de tweede plaats in groep D. Dinsdag spelen ze een barragewedstrijd om een plaats in de kwartfinales tegen de derde uit groep C. Dat is Slovenië. Als de Cats winnen van Slovenië, wacht hen in de kwartfinales een duel met Frankrijk.

bron: Belga