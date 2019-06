EK basket (v) – Belgian Cats gaan vanavond vol voor groepswinst tegen Servië

Met een 67-54 zege tegen Rusland begon het EK donderdag uitstekend voor de Belgian Cats, maar na de 69-61 nederlaag van vrijdag tegen Wit-Rusland, staat het team van coach Philip Mestdagh vanavond in Zrenjanin voor een loodzware opdracht tegen gastland Servië, de Europese kampioen van 2015 en bronzenmedaillewinnaar op de olympische Spelen van 2016. De Belgen hebben hun lot wel nog in eigen handen. Een zege met vijftien punten verschil levert hen sowieso de groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales op. Als Wit-Rusland verliest tegen Rusland, is ook de kleinste zege tegen de Serviërs goed voor groepswinst. De Cats zijn al minstens zeker van een plaats in de barrages. Daarin zouden ze het dan om een plaats in de kwartfinales opnemen tegen Italië of Slovenië.

Maar aan barrages willen de Cats nog niet denken. “We gaan voluit voor die eerste plaats”, zegt Emma Meesseman. “We zijn geen team dat graag rekent. We hebben lessen getrokken uit onze nederlaag tegen Wit-Rusland en weten wat er beter moet. Iedere speelster kent haar taak en we zijn super gemotiveerd. We weten dat het tegen het gastland niet makkelijk zal worden. Zij zetten veel druk en leggen veel energie in hun spel. Het is moeilijk om hen af te stoppen. We zullen de kalmte moeten bewaren, zelf ook nog meer druk gaan zetten en nog sneller gaan spelen. Iedereen zal een tandje bij moeten steken.”

“Het wordt een zware match, maar we zijn perfect in staat om die te winnen”, stelt Julie Allemand. “We weten dat de Serviërs heel agressief spelen, voor elke bal vechten en veel druk zetten. Dat ze voor eigen publiek spelen, zal hen bovendien nog meer energie geven en de arbitrage zal ook wel in hun voordeel zijn. Maar erg groot zijn ze niet, als we goed onder hun druk uitkomen, moeten we met onze lengte wel iets kunnen uitrichten. Het zal moeilijk worden, maar een stunt zou ik een zege niet noemen, want ik geloof in mijn team. We gaan voor de groepswinst. Het is wel goed dat we al zeker zijn van een plaats in de barrages. Dat neemt de stress toch wat weg. De nederlaag tegen Wit-Rusland was een zware klap. Nu is het aan ons om te reageren. We moeten onze snelheid en ons vertrouwen terugvinden.”

bron: Belga