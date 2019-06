Darragh Kenny wint Grand Prix van CSI-jumping in Knokke, Nicola Philippaerts vijfde

Darragh Kenny heeft vandaag de Grand Prix van de CSI-jumping in Knokke gewonnen. Met de 13-jarige hengst Balou vormde de 31-jarige Ier de snelste van vijf foutloze combinaties in een barrage met zes. De Duitse Simone Blum strandde met Alice op 48 honderdsten van de zege. Met Bertram Allen stond er nog een tweede Ier op het podium. Allen was met de 12-jarige ruin Harley, die hij eind vorig jaar overnam van Nicola Philippaerts, 77 honderdsten trager dan Kenny.

Nicola Philippaerts was de enige Belg in de barrage. Hij leidde Chilli Willy naar de vijfde plaats, op ruim drie seconden. Jos Verlooy werd met Igor achtste en Niels Bruynseels eindigde met Delux ook nog net in de top tien.







Kenny hield aan de zege 71.892 euro en een Audi Q7 over, Philippaerts mocht voor 30.000 euro langs de kassa passeren.

bron: Belga