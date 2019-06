Bob Jungels en Michael Morkov bezorgen Deceuninck – Quick-Step nationale titels

Niet alleen de Nederlander Fabio Jakobsen bezorgde Deceuninck – Quick-Step zondag een nationale titel. In Luxemburg won Bob Jungels, in Denemarken Michael Morkov. Jungels, die zich vrijdag ook al tot tijdritkampioen kroonde, werd al voor de zesde keer kampioen op de weg. In Soulevre bleef hij Kevin Geniets een minuut voor. Pit Leyder werd op bijna zes minuten derde.

Morkov veroverde in Esbjerg zijn derde titel, de tweede op rij. Zijn ploegmaat Kasper Asgreen, die donderdag tijdritkampioen werd, finishte in het wiel van Morkov als tweede.

Met de zeges van Jakobsen, Jungels en Morkov kwam de teller van Deceuninck – Quick-Step dit seizoen op 46.

.







bron: Belga