Dit zijn de meest bezochte musea ter wereld

Je gaat op citytrip en je gaat naar… een museum, uiteraard. Steden als Londen, Parijs en New York staan bol van de bekende musea waar je haast letterlijk over de koppen kan lopen. Voor sommige toeristen is dat net een teken dat ze er absoluut naartoe moeten en andere vermijden die drukte dan weer als de pest.

Wil je tijdens je volgende museumbezoek liever niet vergezeld worden door duizenden andere toeristen, dan zijn er een aantal musea die je beter vermijdt. En als je dat ene kunstwerk toch écht met eigen ogen wil aanschouwen, dan denk je maar beter goed na over wanneer je je bezoek plant.

Het Louvre







Net zoals elk jaar heeft het Amerikaanse onderzoeksbureau Aecom ook nu weer de zogenaamde Museum Index gepubliceerd. In samenwerking met de Themed Entertainment Association lijsten ze daarin de drukst bezochte musea ter wereld op. De nummer een komt zeker niet als een verrassing. Onder meer dankzij de videoclip Apeshit van Beyoncé en Jay Z mocht het Parijse museum in 2018 een record van 10,2 miljoen bezoekers optekenen. De top drie wordt verder aangevuld door het National Museum of China en het Metropolitan Museum of Art (oftewel: het MET). Ook de Londense musea doen het bijzonder goed. Mede dankzij het feit dat de meeste museumbezoekjes in de Britse hoofdstad gratis zijn, komt Londen maar liefst vier keer voor in de top tien.

Top vijftien