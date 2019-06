Vijf plaatsen waar je deze zomer best geen seks hebt

Zwoele zomerdagen smeken haast om sensuele sekspartijen. Jullie hebben letterlijk weinig om het lijf en op vakantie valt alle stress van je schouders. Ideale omstandigheden dus voor een lekker lange vrijsessie. Er zijn honderd-en-een plaatsen waar je helemaal uit de bol kan gaan, maar deze vijf plekjes zijn helaas niet seks-proof.

In het water

Seks in het zwembad, in een meer of in een jacuzzi lijkt dan wel een goed idee, maar bezint eer ge begint. Water is een broeihaar voor bacteriën en die kunnen tal van ongemakken veroorzaken. Denk maar aan blaasontstekingen, schimmels en andere niet zo fraaie scenario’s. Bovendien zorgt water, in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, ervoor dat alles minder gesmeerd verloopt. Dat is niet alleen pijnlijk, maar je condoom zou ook zomaar eens kunnen scheuren en daar wordt niemand blij van.

Op het strand







De drukbezochte Belgische kust lijkt ons sowieso geen aanrader, maar ook meer desolate stranden zijn geen goed seksdecor. De kans dat het zand terechtkomt op intieme plekjes is namelijk groot. Dat kan wederom infecties veroorzaken, maar ook brandwonden behoren tot de mogelijkheden en dat klinkt allesbehalve sexy.

In het bos

Jullie maken een lange wandeling door het bos en al snel loopt de seksuele spanning hoog op. De koele bries, de natuurrijke omgeving en de eenzaamheid zijn nu eenmaal verleidelijk. Maar toch is bospoepen niet wat je noemt een goed idee. Ten eerste is de ondergrond niet altijd even comfortabel en ten tweede trekken al die lichaamssappen maar al te snel ongedierte aan. Denk daarbij aan mieren, vliegen en teken – die zelfs in je vagina kunnen belanden en steken. Wedden dat je goesting over is?

In de auto

Seks achter het stuur, dat doe je maar beter niet. Uit een studie van Accident Analysis & Prevention blijkt nochtans dat 33% van de mannen en 9% van de vrouwen weleens seksuele betrekkingen heeft gehad tijdens het rijden. Dat kan gaan van handwerk over orale pleziertjes tot regelrechte penetratie. Gevaarlijk, want meer dan een derde van de proefpersonen ging daardoor versnellen of week uit. 11% liet het stuur zelfs los. Seks in de auto kan, maar doe dat dan alleen wanneer je stilstaat.

In de (gedeelde) badkamer van je Airbnb

Hier moeten we geen tekeningetje bij maken. Bij veel Airbnb’s beschik je niet over een eigen badkamer, waardoor de kans bestaat dat er zomaar iemand komt binnenwandelen wanneer jullie in een stomende sekssessie zijn verwikkeld. En dat is op z’n zachtst gezegd gênant. Bovendien is de kans ook groot dat jullie ongewild iets afbreken. Die douchestang en lavabo zijn misschien wel heel wat minder stevig dan je zou vermoeden. En leg dat achteraf maar eens uit…