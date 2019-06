Daarom heb je zo weinig honger bij warm weer

Je hebt het je vast weleens afgevraagd: waarom heb ik zo weinig honger tijdens de zomer? In de winter grijpen we naar klassiekers als stoofpotjes en andere zeer vullende gerechten. Eens de temperaturen beginnen te rijzen, neemt ook onze goesting naar eten af en beperken we ons avondmaal tot wat brood met tomaat en mozzarella. Maar waarom eigenlijk?

Wanneer het zonnetje zich laat voelen, lijkt het haast alsof onze maag ineenkrimpt. Voor water en andere drankjes – een glas witte wijn, om maar iets te noemen – is er plaats genoeg. Maar na enkele happen van je eten begin je al genoeg te krijgen. En daar zijn een paar goede redenen voor.

Afkoelen







Ten eerste heeft je lichaam tijdens de zomer minder tot geen energie nodig om warm te blijven. In de winter verbrandt je automatisch calorieën omdat het koud is, want je lijf doet er alles aan om warm te blijven. Dat betekent dus ook dat je meer eten nodig hebt om je energie op pijl te houden. Ten tweede zorgt je spijsvertering ervoor dat je warmte produceert. Je lichaam wil tijdens de zomer net afkoelen, dus hoe minder eten het moet verteren, hoe beter. Een verminderd hongergevoel is eigenlijk niet meer dan een soort voorzorgsmaatregel. En ten derde wil je lichaam liefst niet te veel zweten. Transpiratie zorgt dan wel voor verkoeling, maar al dat gezweet vergt vocht, vitaminen en mineralen. Minder zweten betekent dus minder verlies. En aangezien verteren je lijf opwarmt en daardoor laat zweten, is minder eten gewoon makkelijker.