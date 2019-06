Vestiville – Nog zowat 800 festivalgangers op camping

De meeste festivalgangers van het festival Vestiville in Lommel, dat geannuleerd werd om veiligheidsredenen, hebben het terrein verlaten. Op de camping – die nog openblijft tot zaterdagmiddag 12 uur – verblijven op dit moment nog een 800-tal vooral buitenlandse festivalgangers. De stad voorziet voldoende eten en drinken voor die mensen om deze avond en morgenvroeg in hun basisbehoeften te voorzien. Er is op de camping ook een medische post ingericht, zo laat het stadsbestuur vrijdagavond weten. Om de uittocht morgen/zaterdag vlot te laten verlopen, voorziet de stad zaterdagochtend tussen 8.30 en 12.30 uur elk uur shuttlediensten naar het station van Mol. Door de camping nog tot zaterdagmiddag open te houden, hebben mensen ook nog tijd om indien nodig een alternatieve overnachtingsplek te regelen.

“Burgemeester Bob Nijs bedankt alle hulpdiensten, leveranciers en betrokken partijen die er mee voor gezorgd hebben dat de uitstroom vlot verlopen is en de rust op het terrein vrij snel weergekeerd is. Ook een bijzonder woord van dank aan de campingmedewerkers en de cateraar die ook vanavond op post blijven om de mensen verder te helpen”, aldus de mededeling.

bron: Belga