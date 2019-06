Twitter neemt maatregelen tegen tweets politici die regels schenden

Twitter gaat harder optreden tegen publicaties van politieke verantwoordelijken die de regels overtreden. Voor zulke berichten komt nu een “notice”, die de lezer waarschuwt, maakte Twitter bekend in een blogpost. De berichten worden niet verwijderd omdat ze als belangrijk voor “het algemeen belang” worden beschouwd. In de notice wordt uitgelegd dat de tweets de regels van het sociaalnetwerk overtreden, maar dat ze toch worden verspreid in het “belang van het grote publiek”. “In het verleden hebben we bepaalde tweets die onze regels schenden, toegelaten op Twitter te blijven omdat ze in het belang van het publiek waren, maar het was niet duidelijk wanneer en hoe we zulke beslissingen hebben gemaakt”, klinkt het.

De maatregel geldt enkel voor gebruikers die een regeringsfunctionaris zijn of vertegenwoordigen, kandidaat zijn voor een openbaar ambt of in overweging worden genomen voor een regeringspositie, die meer dan 100.000 volgers hebben en geverifieerd zijn.







“Dit gezegd zijnde, zijn er gevallen zoals directe bedreigingen van geweld of oproepen om geweld te plegen tegen een individu, die meer dan waarschijnlijk niet als in het algemeen belang worden beschouwd”, aldus het sociaalnetwerk.

Bron: Belga