Sebastien Dewaest verlengt tot 2023 bij kampioen Genk

Sebastien Dewaest heeft een nieuwe verbintenis ondertekend bij KRC Genk. De centrale verdediger verlengde zijn overeenkomst bij de landskampioen tot 2023, zo is vandaag bekendgemaakt. De 28-jarige Dewaest zette in augustus 2015 de stap van Charleroi naar KRC Genk. Sindsdien was hij goed voor 134 wedstrijden voor blauw-wit, waarin hij elf keer scoorde. Afgelopen seizoen was hij een absolute sterkhouder binnen de kampioenenploeg. Hij scoorde bovendien zeven doelpunten.

Technisch directeur Dimitri de Condé reageert opgetogen. “Dewaest speelde een zeer sterk seizoen en nam de ploeg vaak op sleeptouw in de strijd voor de titel. Hij draagt ons DNA uit, vrij letterlijk zelfs als je zijn laatste tattoo ziet. Hij is ook een echte leider, zowel op het veld als ernaast. En hij blijft net als de hele club razend ambitieus. Trots op wat we bereikten, maar nooit voldaan.”







Bron: Belga