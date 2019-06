Presidentsverkiezingen in Burundi op 20 mei 2020

De Burundezen trekken volgend jaar op 20 mei naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Vijf jaar geleden leidde de aankondiging dat president Pierre Nkurunziza zich kandidaat zou stellen voor een ongrondwettelijke derde termijn nog tot een mislukte staatsgreep en zwaar geweld. Nkurunziza werd in juli 2015 herkozen, maar de rust is sindsdien nog niet teruggekeerd. Verrassend genoeg heeft Nkurunziza al aangekondigd dat hij geen kandidaat is om zichzelf op te volgen, hoewel de in 2018 aangenomen nieuwe grondwet dat wel toelaat. Samen met presidentsverkiezingen zijn er ook gemeenteraads- en parlementsverkiezingen. Een eventuele tweede ronde van de presidentsverkiezingen staat gepland voor 19 juni. De (nieuwe) president moet dan op 20 augustus de eed afleggen. Dat blijkt uit een kalender die de kiescommissie vandaag heeft gepubliceerd.

Het is onduidelijk wie de kandidaat zal zijn voor Nkurunziza’s partij CNDD-FDD – begin vorig jaar werd Nkurunziza door zijn partij nog aangesteld als eeuwige gids.







“Deze verkiezingen worden een non-event dat niet zal leiden tot een oplossing voor de crisis waarin ons land zich al sinds 2015 bevindt”, aldus Jean Minani, voorzitter van het oppositieplatform Cnared. De afgelopen jaren werden verschillende pogingen ondernomen om een inter-Burundese dialoog op te starten, maar het regime weigerde aan tafel te gaan met leden van de oppositie. Die dialoog ligt nu stil.

Sinds de start van de crisis, in april 2015, vielen volgens schattingen van het Internationaal Strafhof 1.200 doden en zijn 400.000 mensen hun huis ontvlucht. Het Strafhof heeft een onderzoek geopend.

Bron: Belga