“Plaats een rijbewijsslot in elke auto, zodat niemand nog kan vertrekken zonder geldig rijbewijs.” Daarvoor pleiten de Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) vandaag in De Standaard en Het Nieuwsblad, nu blijkt dat de politie nog altijd geen zicht heeft op wie een langdurig rijverbod heeft. “We zitten met een arsenaal aan databanken die niet functioneel zijn, en dat terwijl er een batterij aan middelen bestaat om het rijverbod écht af te dwingen”, verklaart Koen Van Wonterghem, directeur van de vzw. “Installeer een rijbewijsslot in elke auto, zodat je pas kan vertrekken als je een geldig rijbewijs hebt.”

Volgens Van Wonterghem is zo’n slot, net als het alcoholslot, technisch perfect uitvoerbaar. “Het is aan Europa om dat op te leggen aan autoconstructeurs.”







Ook ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pleit voor dat systeem, maar volgens het verkeersveiligheidsinstituut Vias is dat moeilijk uitvoerbaar. “Zorgen dat de Mercurius-databank operationeel is, is een belangrijke stap voor we verder kunnen denken”, aldus woordvoerder Stef Willems.

bron: Belga