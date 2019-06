Kersvers warmterecord in Frankrijk ligt al aan diggelen

Nog maar net was er een absoluut warmterecord gevestigd in Frankrijk, of het sneuvelde al opnieuw. In Villevieille, in het departement Gard, werd om 15.00 uur een temperatuur van 45,1 graden Celsius geregistreerd. Dat meldde Météo-France. Daarmee neemt de temperatuur in Frankrijk voor de eerste keer de kaap van 45 graden Celsius. Gard is één van de vier zuidelijke departementen waar de “code rood” geldt voor vandaag, vanwege de hittegolf.

Eerder vandaag ging het record van 44,1 graden Celsius van augustus 2003 al aan diggelen. In Carpentras, in de Vaucluse, steeg de temperatuur tot 44,3 graden Celsius.







Bron: Belga