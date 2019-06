Asiel en migratie – Amerikaans Congres maakt 4,6 miljard dollar vrij voor opvang migranten

Het Amerikaanse Congres heeft donderdag met spoed een pakket van 4,6 miljard dollar goedgekeurd om de migratiecrisis aan de Mexicaanse grens aan te pakken. Daar vonden verschillen drama’s met kinderen plaats. De tekst, die woensdag al werd goedgekeurd in de Senaat, voorziet financiering voor de opvang van minderjarigen maar ook voor de grenscontrole, wat gezien wordt als een overwinning voor Donald Trump. “Goed gewerkt door iedereen”, liet de Amerikaanse president op Twitter weten.

In het Huis van Afgevaardigden werd de tekst goedgekeurd met 305 stemmen voor en 102 tegen. Een groot deel van de Democraten (95 van de 235) stemden tegen. Zij wilden meer garanties dat de migranten beter behandeld zouden worden. Zo wilden ze nog aan de tekst toevoegen dat geen enkel kind langer dan 90 dagen in een detentiecentrum zou kunnen verblijven en dat de contracten met privécentra die niet aan de normen voldoen onmiddellijk beëindigd zouden worden.

“We hadden het beter kunnen doen voor de families en de kinderen, maar dat zouden het Witte Huis en de Senaat jammer genoeg niet toegestaan hebben”, verklaarde Nita Lowey, de Democratische voorzitter van de commissie die bevoegd is voor de onderhandelingen.

De Republikeinen spraken dan weer van een overwinning van “het gezond verstand”. “De grenswachten, de rechters bevoegd voor migranten en de militairen zullen beter uitgerust zijn om onze grens te versterken, de migratiedossiers te behandelen en onderzoek te voeren naar mensenhandelaars”, reageerde Kevin McCarthy, fractieleider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. “De migrantenfamilies en kinderen zullen ook betere medische zorgen en veiliger onderdak krijgen.”

De stemming komt er nadat er verschillende drama’s hebben plaatsgevonden aan de grens met Mexico. Eerder deze week verscheen een foto van een jonge Salvadoraanse vader en zijn dochtertje die beiden verdronken in de Rio Grande-rivier aan de grens tussen de VS en Mexico, tijdens hun vluchtpoging naar Amerika.

Bron: Belga