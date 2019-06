Africa Cup 2019: Tunesië en Mali spelen 1-1 gelijk

Tunesië en Mali hebben in het Egyptische Suez 1-1 gelijkgespeeld in hun wedstrijd van de tweede speeldag in groep E op de Africa Cup. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Diadie Samassekou zette Mali na een uur op voorsprong. Tien minuten later bracht Wahbi Khazri Tunesië langszij. AA Gent-verdediger Dylan Bronn speelde de volledige wedstrijd voor Tunesië, Eupen-spits Youssef Msakni kwam niet van de bank. Anice Badri (ex-Moeskroen) werd in de 62e minuut vervangen. Bij Mali is Adama Niane er niet meer bij. De spits van Charleroi werd uit de selectie van Mali gezet. Volgens Afrikaanse media na een handgemeen met Abdoulaye Diaby (ex-Moeskroen en -Club Brugge). Die laatste startte wel in de basis en werd tien minuten voor tijd vervangen. Moussa Djenepo, die Standard ruilt voor Southampton, mocht een kwartier voor tijd gaan rusten. Hamari Traoré (ex-Lierse) maakte de 90 minuten wel vol. Adama Traoré, afgelopen seizoen door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge, mocht vier minuten voor tijd invallen. Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi en -AA Gent) en Falaye Sacko (ex-Sint-Truiden) bleven op de bank.

Mauritanië en Angola spelen zaterdag hun wedstrijd van de tweede speeldag. Met 4 punten gaat Mali voorlopig aan de leiding, voor Tunesië (2), Angola (1) en Mauritanië. De eerste twee van de groep en de beste vier derdes (op zes) plaatsen zich voor de achtste finales.







Bron: Belga