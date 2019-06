AC Milan moet komend seizoen kruis maken over Europees voetbal (2)

AC Milan mag komend seizoen (2019-2020) Europa niet in. De Italiaanse traditieclub wordt bestraft vanwege inbreuken op de regels van de financial fair-play. Dat maakte het Internationale Sporttribunaal (TAS) in Lausanne bekend. Milan eindigde vorig seizoen als vijfde in de Italiaanse competitie. Daarmee plaatste de club van Lucas Biglia (ex-Anderlecht) zich voor de poulefase van de Europa League.

Het TAS bevestigt vrijdag dat Milan wordt bestraft voor het overtreden van de financiële regels in de periode 2015-2018.







AS Roma, zesde in de voorbije Serie A, mag door de sanctie rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Torino, zevende, krijgt het ticket van Roma voor de tweede voorronde van de Europa League.

bron: Belga