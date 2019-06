Vrouw aangereden door trein nadat ze gsm op spoor laat vallen en hem wil oprapen

Een Amerikaanse vrouw is overleden nadat ze gegrepen werd door een trein. Het zou niet gaan om zelfmoord, maar om een ongeluk.

Felon Smith wachtte gisteren rond 12.40u op haar trein in het 69th Street Red Line station in Chicago. Plots glipte haar smartphone uit haar handen en kwam hij op de sporen terecht.







De 37-jarige vrouw sprong op de sporen om haar gsm-toestel weer op te rapen, maar op dat moment kwam de trein er net aan. Ze kon een aanrijding niet meer vermijden en stierf ter plaatse.

Vleugels

Haar moeder deelde het tragische nieuws op Facebook. “Facebook, bid voor mij. Mijn dochter is vanmorgen overleden. Mijn schatje heeft nu vleugels”, klonk het.

Uit recente posts op Facebook blijkt dat Smith de laatste tijd enorm genoot van het leven. “Twee zegens op één dag. God is goed, zelfs als je hem nodig hebt”, schreef ze op de dag van haar overlijden.

Engelen

In een andere post die dateert van vorige week gaf ze mee dat ze de laatste tijd heel wat geluk kende. Zo kreeg ze het geld van haar Uber-rit teruggestort en betaalde een gulle gever haar eten in een ontbijtrestaurant. “Kijk naar God. Ik voel dat de engelen bij me zijn en ik probeer het door te geven. Want ik heb de laatste tijd hard gewerkt en vroeg God al wanneer het zou lonen”, klonk het nog.