BIZAR. Muizen sterven massaal op Nederlands fietspad

In het Nederlandse Friesland staat men voor een raadsel. Een fietspad in de buurt van het plaatsje Heeg ligt namelijk bezaaid met tientallen dode muizen. Het lijkt erop dat ze zich van hoge muur hebben laten vallen.

Metershoog

Fietsers moeten op de lugubere plek een tunnel inrijden en dus loopt de weg naar beneden, onder de grond, waardoor er een metershoge muur langs de zijkant ontstaat. Het lijkt erop dat de muizen van de muur springen of vallen en zo massaal om het leven komen. Zelfs voor een mens is het al gevaarlijk om er vanaf te springen.

Droogte







“Zelfmoord is het zeker niet”, meent Nico Beemster van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga in gesprek met RTL Nieuws. Volgens hem worden de muizen simpelweg verrast door de hoge afgrond die er ineens is aan het einde van het grasveldje. “Dat is heel onnatuurlijk.”

Toch is het raar dat nu elke dag iemand tientallen dode muizen moet rapen. Volgens de Zoogdiervereniging zijn er gewoon heel veel muizen in de provincie mede door de droogte. “We zien dit jaar heel veel velduilen, kerkuilen en weidevogels in Friesland. Alles wijst erop dat er ontzettend veel muizen zijn. Echt enorme aantallen. Als je stil gaat staan in het veld, dan kan je ze zien lopen.”

Plaag in 2020?

Bij een nieuwe droge zomer zou er volgend jaar wel eens een muizenplaag kunnen ontstaan. “Ze kunnen zich heel goed vermenigvuldigen. De populatie gaat ieder jaar vier of vijf keer over de kop. De laatste piek was in 2017. Als de zomer droog en warm blijft zoals nu, gaan we in 2020 echt een enorme uitbraak krijgen.”

Het leidt tot een soort overbevolking. “Er is agressie, er wordt gevochten om ruimte en die ruimte is beperkt. Ik denk dat het vooral jonge muizen zijn die voortdurend worden belaagd en achterna gezeten door andere muizen. De muizen gaan alle kanten op. Dit is het topje van de ijsberg.”