Zaterdag kans op lokale overschrijding ozon informatiedrempel

Vandaag en morgen verwacht de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) geen overschrijdingen van de Europese informatiedrempel voor ozon. Zaterdag wordt het opnieuw zeer warm. Op basis van de laatste voorspellingen bestaat dan de kans dat de Europese drempelwaarde van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht zal overschreden worden. Dat meldt IRCEL vandaag. Met temperaturen rond 25 graden Celsius in het centrum van het land wordt het vandaag minder warm dan de voorbije dagen. Aan de kust is het nog wat frisser. Alleen in het uiterste zuiden van het land worden nog temperaturen tot 30 graden voorspeld. Door de lagere temperaturen zijn de ozonconcentraties in het grootste deel van het land normaal voor de tijd van het jaar. In het uiterste zuiden zijn de concentraties wat hoger, aldus IRCEL.

Gisteren werd de Europese informatiedrempel op één meetplaats gedurende één uur overschreden: in Sinsin (provincie Namen) werd om 20 uur 183 microgram/m³ gemeten. De hoogste gemeten uurgemiddelde ozonconcentratie in Vlaanderen bedroeg 172 µg/m³ in Sint-Pieters-Leeuw, en in Brussel 175 µg/m³ in Sint-Agatha-Berchem. 180 µg/m³ is de Europese drempelwaarde waarbij de overheid de bevolking moet informeren.







bron: Belga