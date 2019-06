Wimbledon – Bonaventure op hoofdtabel: “Toptienspeelster of Serena treffen zou super zijn”

Ysaline Bonaventure (WTA 115) liep op wolkjes donderdag na haar kwalificatie voor de hoofdtabel van Wimbledon. Onze 24-jarige landgenote staat in Londen voor het eerst in de eerste ronde, nadat ze de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 136) klopte in drie sets. “Een eerste keer op de eindtabel op Wimbledon, dat is fantastisch”, klonk het bij een uitgelaten Bonaventure. “Mijn wedstrijd was niet eens heel goed. We waren beiden erg zenuwachtig, maar mijn moed heeft de doorslag gegeven. Ik heb doorgezet en ben agressief op zoek naar punten gegaan. Dat ik kan winnen zonder heel goed te spelen, is goed nieuws.”

Bonaventure wacht in spanning de loting van vrijdag af. “Ik neem het zoals het komt, maar een toptienspeelster of Serena Williams treffen zou super zijn. We zien wel, ik ga eerst een beetje genieten van deze kwalificatie en de druk van mij af laten glijden.”

bron: Belga