Wayne Rooney treft raakt vanaf eigen veld, ook Pozuelo blinkt uit

Wayne Rooney heeft gisteravond voor spektakel gezorgd in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De Engelse oud-international, die uitkomt voor DC United, zorgde in de wedstrijd tegen Orlando met een schitterend afstandsschot voor de enige treffer. Rooney zag in de tiende minuut dat Orlando-keeper Brian Rowe ver voor zijn doel stond. De 33-jarige spits haalde vanaf zijn eigen helft uit en zag het leer, over een verbouwereerde Rowe, tegen de netten verdwijnen.

Voor Rooney, die vorige zomer Everton ruilde voor DC United, was het zijn tiende seizoenstreffer. DC United is met 30 punten uit 18 matchen voorlopig derde in de Eastern Conference.







Nog gisteravond hielden Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo met hun club Toronto FC de punten thuis tegen Atalanta United. Pozuelo was de man van de match. De voormalige sterkhouder van KRC Genk zorgde in de 94e minuut met een penalty voor de beslissende 3-2. In de eerste helft had hij ook al de 2-2 gemaakt. Ciman speelde centraal achterin de volledige match en kreeg halfweg de tweede helft geel.

In het klassement is Toronto met 22 punten uit 17 duels voorlopig zevende in de Eastern Conference.

Bron: Belga