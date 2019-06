Valverde verlengt contract met Movistar tot eind 2021 en stopt nadien

Alejandro Valverde heeft op een persconferentie in Murcia bekendgemaakt twee jaar langer aan boord te blijven bij Movistar. De regerende wereldkampioen zet op dat moment, eind 2021, een punt achter zijn carrière. Hij zal dan 41 jaar zijn. Ook nadien blijft hij in een andere functie verbonden aan het team van manager Eusebio Unzue. Zijn tweede contract loopt tot eind 2024. “Ik ben heel blij met deze contractverlenging”, reageerde Valverde. “Iedereen weet dat Movistar thuis is voor mij. Ik heb me bij deze ploeg altijd geliefd en gerespecteerd gevoeld. Ik ben dan ook heel blij te kunnen blijven. Het geeft me rust en vertrouwen zodat ik kan blijven werken aan de toekomst. Ik zal opnieuw strijden voor zeges – zoveel als mogelijk – en mijn teammaats helpen bij hun zoektocht naar succes.”

De 39-jarige Valverde rijdt al sinds 2005 voor het Spaanse WorldTour-team. Dat kende door de jaren heen enkele naamwijzigingen, gaande van Illes Balears (2005) tot Caisse d’Epargne (2006-2010) tot het huidige Movistar (vanaf 2011). Voordien reed Valverde drie seizoenen voor Kelme.







De Murciaan vulde vorig najaar op het WK in Innsbrück één van de laatste gaatjes op in zijn indrukwekkend palmares. Behalve zijn wereldtitel won Valverde ook vier maal Luik-Bastenaken-Luik, vijf maal de Waalse Pijl, twee keer de Clasica San Sebastian en één keer de Vuelta. Hij won ook vier Touretappes, twaalf ritten in de Vuelta en één etappe in de Giro.

Dit voorjaar verliep stroever dan ooit voor El Imbatido. Valverde kon nog maar drie maal winnen, één etappe in de UAE Tour in februari en twee ritten vorige week in de Route d’Occitanie. In zijn geliefde Ardennenklassiekers was een elfde plaats in de Waalse Pijl zijn beste prestatie, in Luik-Bastenaken-Luik gaf hij op. Vervolgens miste hij de Giro door een vochtophoping in zijn heiligbeen. Volgende week zaterdag start hij in Brussel aan zijn twaalfde Tour de France.

bron: Belga