Samen met N-VA om het einde van België te versnellen? “Dat zal zonder de PS zijn”

PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej herhaalt vandaag dat zijn partij niet “in de valstrik” wil trappen van een confederaal avontuur met N-VA. Volgens de Franstalige socialisten is een federale regering met partijen van “goede wil”, en dus volgens hen zonder de Vlaams-nationalisten, de beste oplossing. De voorbije dagen waren er verschillende berichten dat de PS niet bereid is in gesprek te gaan met de N-VA voor de vorming van een federale regering. De Franstalige socialisten hebben daar niet openlijk op gereageerd, maar in de wandelgangen wordt wel gezegd dat de PS absoluut geen zin heeft om te praten over confederalisme, de voorwaarde van N-VA om aan tafel te gaan met de PS.

“De N-VA is een separatistische partij. Wanneer ze spreken over confederalisme, denken ze eigenlijk aan separatisme. Dat is het voorportaal van het einde van het land en dat willen wij niet. We gaan niet in die valstrik trappen. Als er anderen zijn die dat willen, is dat hun probleem”, zo zei Laaouej aan nieuwsplatform LN24.







“Meestappen in het confederalisme is meespelen in het spel van N-VA, dat eigenlijk het einde van België wil. Dat zal zonder ons zijn”, aldus nog Laaouej. Volgens de PS-fractieleider is de zesde staatshervorming “nog vers”. “Er is geen reden om ons te haasten naar een nieuw institutioneel avontuur”.

bron: Belga