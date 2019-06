Nieuw op 1 juli – Meest vervuilende wagens niet meer welkom in Parijs

De ruime omgeving van Parijs is vanaf 1 juli een lage-emissiezone, waarin de meest vervuilende wagens niet langer welkom zijn. Dieselwagens die ouder zijn dan 18 jaar en wagens op benzine ouder dan 21 jaar, worden niet meer toegelaten in het gebied. De lage-emissiezone zal gelden in de 79 gemeenten in het gebied binnen de A86, die een lus vormt rond Parijs en grote steden in de buitenwijken van Parijs verbindt, zoals Versailles en Bobigny.

De beslissing om de vervuilende wagens in die zone te bannen werd in november vorig jaar genomen door de métropole du Grand Paris (MGP). De burgemeesters van de 79 gemeenten moeten daarvoor wel een verordening uitschrijven. Eén week voor de invoering van de lage-emissiezone was dat al gebeurd in 49 gemeenten. Volgens Patrick Ollier, de voorzitter van de MGP, stemt dat overeen met zowat 70 procent van de betrokken bevolking.

Hoewel de regeling al op 1 juli ingaat, zullen er pas vanaf 2021 bekeuringen worden uitgeschreven, zo zegt Ollier nog. Eerst komt er nog een sensibliseringsperiode waarin de gemeentelijke politiediensten de bestuurders zullen informeren.

bron: Belga