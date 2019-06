EK basket (v) – Philip Mestdagh na zege tegen Rusland: “Hebben veel maturiteit getoond”

Philip Mestdagh was een tevreden bondscoach na de zege van de Belgian Cats donderdag in hun openingswedstrijd op het EK basketbal tegen Rusland, maar bleef met de voetjes op de grond. “Als we morgen/vrijdag verliezen van Wit-Rusland hebben we niets in eigen handen”, klonk het. België haalde het donderdag met 54-67 van de Russen in de eerste groepswedstrijd. “We zijn goed met de sterke start van Rusland omgegaan”, analyseerde Mestdagh. “We hebben supergoed verdedigd. De Russen hebben na hun 19 punten in het eerste kwart nog maar 35 punten verzameld tijdens de rest van de match. We hebben veel maturiteit en ervaring getoond, en het collectieve defensieve werk was sterk. Op het einde controleerden we ook goed. Het mocht wel wat vloeiender en we misten precisie bij onze afstandsschoten.”

Vrijdag wacht de Cats met Wit-Rusland alweer een lastige tegenstander, en Mestdagh wil daarom allesbehalve euforisch worden. “Als we morgen verliezen, hebben we niets in eigen handen. We mogen genieten van de zege, maar ik heb direct tegen de meisjes gezegd dat morgen even belangrijk is. Als we ook tegen de Wit-Russen winnen, dan zijn we vertrokken en kan het interessant worden.”

Wit-Rusland is al sinds 2007 onafgebroken aanwezig op EK’s en haalde ook de Spelen van 2008 en 2016. Op het EK in 2017, waar de Belgen brons wonnen, moest Wit-Rusland wel vrede nemen met een vijftiende plaats. Grote afwezige bij Wit-Rusland is Yelena Leuchanka, die geblesseerd is. Maria Papova, ex-speelster van Namen, is wel van de partij.

bron: Belga