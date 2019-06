Bosnische terreurverdachte gearresteerd in Duitsland na Belgisch aanhoudingsbevel

Vorige week is in Duitsland een Bosniër gearresteerd die ervan verdacht wordt banden te hebben met de terroristen van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dat hebben de Duitse politie en openbare aanklagers vandaag bekendgemaakt. België had een aanhoudingsbevel voor hem uitgevaardigd. De verdachte is een 39-jarige man, maar meer werd niet prijsgegeven over zijn identiteit. Hij werd gearresteerd in de nacht van 19 op 20 juni.

Volgens de politie en de openbare aanklagers liep er een Belgische aanhoudingsbevel tegen hem, voor zijn “vermoedelijke steun aan een terroristische organisatie die verband houdt met terroristische aanslagen, waaronder die in concertzaal Bataclan” in Parijs.







Bron: Belga