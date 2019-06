Vlaamse vrouw verdrinkt in zwembad van eigen bed & breakfast

Een vrouw uit Assenede is levenloos teruggevonden in het zwembad van haar eigen bed & breakfast in Frankrijk. Haar gloednieuwe B&B zou binnenkort opengaan.

Na een succesvolle carrière als uitbater van broodjeszaak Happie (Zelzate) en het pop-uprestaurant ‘Vlaamse klassiekers bij Nele’ (Assenede) droomde Nele Lestienne ervan om haar eigen bed & breakfast uit te baten in Frankrijk. De 42-jarige vrouw, die niet kon zwemmen, was bezig met de laatste voorbereidingen tot het noodlot toesloeg.

“L’amour infini”







Dinsdag werd ze door haar vriend levenloos aangetroffen in het binnenzwembad van de bewuste bed & breakfast ‘Maison de souheysemour en auxois’ in Souhey. Hij kondigde het tragische nieuws aan op Facebook. “L’amour infini. Dank aan allen wie Nele lief hadden. Elke dag was ze aan het aftellen naar de komst van de mensen die ze lief had…”, klinkt het.

Goedlachse vrouw

Nele stond bekend als een “spontane, ondernemende én geliefde madam”, zo reageert een aangeslagen David Vercauteren (SamenPlus), een vriend van Nele die samen met haar in het Asseneedse Open VLD-bestuur zat. “Dit kon toch niet waar zijn? Maar woensdag werd snel duidelijk dat het toch waar was: Nele was overleden. We waren al een beetje aangeslagen toen ze naar het buitenland zou vertrekken. En nu dit. Dit is heel triest. Nele was een echte blauwe. En een toffe, goedlachse madam. Een avontuurlijke, creatieve én geliefde onderneemster ook”, klinkt het in Het Nieuwsblad.