Eva Daeleman: “Zo moe dat zelfs 10 uur slapen niet meer genoeg is”

View this post on Instagram

donshemel ☁️ de laatste tijd zooo moe dat zelfs 10 uur slaap niet genoeg is. ik probeer zo goed mogelijk naar mijn lichaam te luisteren. al is dat vaak gemakkelijker gezegd dat gedaan. vanochtend al de zee ingedoken. genoten van (iets te) woelige golven. en nu rustig wat werken, kwartaalaangifte voorbereiden 🤮 (zelfstandigen do you feel me?) en vanavond de laatste lezing voor de zomer. ~ only human. just a little tired. 💁🏼‍♀️ ben ik de enige? (en dan hebt ge nog geen kinderen… grmbl. ik wéét het). #onderbroekenlol