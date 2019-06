Deliveroo lost hilarische cijfers over leveringen McDonald’s

Het bezorgbedrijf Deliveroo heeft enkele opvallende cijfers bekendgemaakt over de leveringen van bij McDonald’s in ons land. Wist je dat de kortste afstand die een koerier moest overbruggen van een restaurant 13 meter was? En dat de grootste bestelling voor meer dan 370 euro aan hamburgers bedroeg?

Al enkele maanden kunnen we in ons land items van McDonald’s aan huis laten leveren met Deliveroo en dat levert enkele opvallende cijfers op. Die heeft de bezorgdienst nu bekendgemaakt. Misschien wel het meest opvallende resultaat is dat van de kortste levering tot nu toe. De afstand van het restaurant tot de klant: welgeteld 13 meter. Ook opmerkelijk is de eensgezindheid over de populairste hamburger van de fastfoodketen. In alle Belgische steden staat de Big Mac bovenaan de ranglijst.

Op maandag eten we alleen







De grootste bestelling werd opgetekend in Brussel. Daar werd in één beurt een lading hamburgers van 377,75 euro doorgegeven. In de hoofdstad en Antwerpen werden ook de meeste salades genuttigd. Sinds mei staat er een veggie-menu op de kaart van McDonald’s. Dat is het populairst in Antwerpen en Mechelen.

Nog opvallend zijn de momenten waarop er het meest en het minst wordt besteld. Het meeste honger hebben we op vrijdag. Dan komen de grootste bestellingen binnen bij Deliveroo. Op maandag zijn we op ons eenzaamst. Dan registreerde het bedrijf de meeste bestellingen voor één persoon.

Win hamburgers aan de geschenkmachine

Om hun samenwerking te vieren, installeren Deliveroo en McDonald’s morgen een ‘geschenkmachine’ in het station van Antwerpen-Centraal. Zo zetten de stad waar de meeste milkshakes werden besteld, in de bloemetjes. Passanten kunnen aan de slinger trekken en krijgen ze drie identieke pictogrammen te zien, dan ontvangen ze een Golden Ticket. Daarmee kunnen ze voor 50 euro bij McDonald’s bestellen via Deliveroo.