De sleutel tot kwalitatief sperma is... vroeg gaan slapen

Mannen die graag kinderen willen, kunnen maar beter de oren spitsen. Ga jij elke avond uit tot in de vroege uurtjes? Of ben je gewoon tot ’s avonds laat aan je scherm gekluisterd? Dan is de kans groot dat je spermacellen kwalitatief niet zo hoogstaand is en dat het moeilijker wordt om nageslacht te verwekken.

Het lijkt nogal random, maar er bestaat wel degelijk een verband tussen je slaapgewoontes en de kwaliteit van je sperma. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Deense universiteit van Aarhus.

Met de kippen op stok







De wetenschappers baseerden zich voor hun resultaten op de gegevens van 104 mannen die een vruchtbaarheidskliniek bezochten. 56 van hen hadden volgens de dokters ook effectief sperma van slechte kwaliteit. De onderzoekers namen de slaapgewoontes van die groep onder de loep en wat bleek? Mannen die voor 22u30 onder de wol kruipen, hebben maar liefst vier keer meer kans op gezonde spermacellen. Daar komt bij dat zij die meer dan acht uur per nacht slapen, vruchtbaarder zijn dan zij die minder dan zeven uur slaap krijgen. Een opmerkelijk resultaat, ware het niet dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen slaapgebrek en stress. En die stress blijkt een grote invloed te hebben op spermacellen. Natuurlijk zijn er nog andere factoren die een rol spelen; slaapgebrek duidt vaak immers op andere “problemen” zoals overmatig alcoholverbruik en depressie. Toch loont het de moeite om vandaag eens vroeg in bed te kruipen.