Situatie van miljoenen kinderen blijft slecht

De situatie van miljoenen kinderen blijft volgens een alliantie van zes hulporganisaties ondanks enkele duidelijke verbeteringen dramatisch slecht. Elk jaar sterven meer dan vijf miljoen kinderen aan vermijdbare ziektes. Door hongersnood lopen 150 miljoen meisjes en jongens schade aan de gezondheid op, klinkt het in het rapport van het initiatief Child Rights Now!, dat vandaag in Berlijn werd voorgesteld. Gemiddeld zijn de levens van kinderen beter dan toen het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind 30 jaar geleden werd goedgekeurd. Vandaag sterven minder kinderen voor hun vijfde levensjaar en vertoeven minder kinderen in armoede. Toch gaan 64 miljoen kinderen nog niet naar de basisschool. Een kind op de vier groeit op in oorlogsgebieden, 500 miljoen in overstromingsgebied.

Tot de alliantie behoren ChildFund Alliance, Plan International, Save the Children, SOS-Kinderdörfer, terre des hommes en World Vision. De alliantie roept de regeringen op zich sterker te engageren voor kinderen. “Een kwart van de wereldbevolking is jonger dan 18 jaar. Die twee miljard kinderen en jongeren hebben het recht gezond en in vrede op te groeien, onderwijs te volgen en hun talenten te ontwikkelen”, zei Christoph Waffenschmidt van World Vision Deutschland.







Bron: Belga