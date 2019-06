Leuvense politie bevrijdt baby uit auto

De Leuvense politie heeft vanmiddag een baby uit een auto bevrijd. Het 11 maanden oude kind werd naar het ziekenhuis gebracht maar bleek ongedeerd. Dat melden verschillende media en de Leuvense lokale politie bevestigt het nieuws. Voorbijgangers merkten de baby rond 12 uur op in de Sint-Michielsstraat, in een kinderzitje op de achterbank van een afgesloten wagen, en verwittigden meteen de hulpdiensten. Een politiepatrouille kwam ter plaatse, sloeg een ruit van de wagen in en haalde de jongen uit het voertuig. Een toegesnelde ziekenwagen bracht het kind vervolgens over naar het ziekenhuis, waar het grondig onderzocht werd. Uiteindelijk bleek het kind in goede gezondheid te verkeren.

Volgens de politie wijst alles erop dat de papa het kindje gewoon vergeten was. Hij moest de baby van 11 maanden normaal naar de crèche brengen.







bron: Belga