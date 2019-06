“Bakelmans voelde zich niet in staat om mee te werken aan reconstructie”

Steve Bakelmans (39), die verdacht wordt van de moord op studente Julie Van Espen (23), voelde zich dinsdag fysiek en mentaal niet in staat om mee te werken aan de reconstructie van de feiten. Dat zegt zijn advocaat Dimitri de Béco vandaag.

De reconstructie van de moord op Julie Van Espen werd dinsdag na zowat een half uur stopgezet. “Mijn cliënt voelde zich fysiek en mentaal niet in staat om mee te werken. Het was zeker geen slechte wil. De confrontatie met de feiten en de doodsbedreigingen die hij in de gevangenis krijgt, hakt er allemaal in. Hij had gevraagd om de reconstructie uit te stellen, maar dat was niet mogelijk. Hij wil zich via mij daarvoor verontschuldigen, in de eerste plaats aan de familie van Julie Van Espen”, stelde zijn advocaat.

Het feit dat de reconstructie niet kon doorgaan, neemt volgens de Béco niet weg dat Bakelmans blijft meewerken aan het onderzoek. “Hij is vrijdag zes uur lang ondervraagd en hij heeft het verloop van de feiten zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Hij blijft goed meewerken en de waarheidsvinding in dit dossier is nog perfect mogelijk.”







bron: Belga