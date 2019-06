West-Vlamingen douchen zich het minst en andere Belgische douchegeheimen

De badkamer is een van de intiemste plekjes in huis. Of het nu is om op toilet te gaan, te douchen of te make-uppen: we brengen er dagelijks heel wat tijd door. Maar niet iedereen heeft dezelfde badkamergewoontes, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. West-Vlamingen douchen zich bijvoorbeeld bijzonder weinig en jongeren douchen langer dan wie dan ook.

Hoe we onze tijd in de badkamer spenderen, is afhankelijk van persoon tot persoon. Maar toch zijn er ook heel wat tendensen op te merken. Een nieuwe studie van iVox voor GROHE bij 1.000 Belgen tussen 18 en 79 jaar bracht enkele interessante feiten aan het licht.

10 minuten onder de douche







We weten allemaal dat lang douchen slecht is voor het milieu, maar het blijkt moeilijk om dat in de praktijk ook toe te passen. Gemiddeld staat de Belg blijkbaar 10 minuten onder de douche: best wel lang. Slechts een Belg op drie spendeert minder dan 5 minuten onder het water.

Kattenwasjes

De douche is een leuke uitvinding, maar toch wast de helft van de Belgen zich minstens dagelijks aan de lavabo. Vooral het gezicht, de oksels en de handen worden regelmatig opgefrist. 77% van de Belgen frist zijn of haar intieme zone bijna dagelijks op, terwijl twee op de tien Belgen dat twee tot vijf keer per week doen.

West-Vlamingen douchen het minst

Hoe vaak men doucht, varieert sterk van provincie tot provincie. Gemiddeld doucht 46% van de Belgen zich minstens dagelijks, 18 % doet dat op de twee dagen en 30% nog minder. Van alle Belgen douchen de Luikenaren het vaakst: 68% van hen staat elke dag onder de douche. In West-Vlaanderen is dat percentage heel wat lager en doucht slechts 32% van de bevolking zich dagelijks. West-Vlamingen wassen zich dus liever aan de wasbak.

Jongeren staan lang onder het water

Ook leeftijd speelt een rol in ons douchegedrag, vooral wat betreft de duur. Belgen tussen 18 en 35 jaar spenderen gemiddeld maar liefst 10 minuten in de douche, 3 minuten langer dan andere leeftijdsgroepen.

Douche is het belangrijkst

Hoewel velen zich dus liever aan de lavabo opfrissen, is en blijft de douche wel het belangrijkste onderdeel van onze badkamers. 41% van de Belgen hecht daar het meeste belang aan en 40% van zij die niet over een douche beschikken, laat weten ontevreden te zijn met zijn of haar badkamer.