Wimbledon – Ysaline Bonaventure, Yanina Wickmayer en Greet Minnen naar tweede kwalificatieronde

Ysaline Bonaventure (WTA-115), Greet Minnen (WTA-129) en Yanina Wickmayer (WTA-148) hebben zich dinsdag in Londen voor de tweede kwalificatieronde van Wimbledon geplaatst. Maryna Zanevska (WTA-223) en Kimberley Zimmermann (WTA-251) gingen er in de eerste ronde uit. Bonaventure won met 4-6, 6-1 en 6-2 van de Amerikaanse Jamie Loeb (WTA-264). Wickmayer had eveneens drie sets nodig, 4-6, 6-1 en 6-4, om de Russische Valeria Savinykh (WTA-189) te verslaan. Minnen ondervond heel wat minder tegenstand van Julia Glushko (WTA-169) en maakte met 6-2 en 6-1 korte metten met de Israëlische.

In de tweede van drie kwalificatierondes treft Bonaventure de Britse Gabriella Taylor (WTA-342), Wickmayer neemt het op tegen de Tsjechische Tereza Smitkova (WTA-152) en Minnen geeft de Taiwanese Liang En-Shuo (WTA-186) partij.

Zanevska werd in twee tiebreaks, 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3) uitgeschakeld door de Amerikaanse Francesca di Lorenzo (WTA-160), Zimmermann verloor met 4-6, 6-4 en 7-5 van de Turkse Basak Eraydin (WTA-211).

.







bron: Belga