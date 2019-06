Vincent Kompany start nieuwe uitdaging bij Anderlecht: “Ik ben Guardiola niet”

Onder massale persbelangstelling is Vincent Kompany op het oefencentrum van Anderlecht in Neerpede officieel voorgesteld. Na een afwezigheid van dertien jaar keert Vince The Prince terug door de grote poort bij RSCA, als speler-manager nog wel. Met die beslissing verraste hij enkele weken de ganse voetbalwereld. De trainersmicrobe kreeg Kompany bij zijn laatste drie seizoenen onder Pep Guardiola te pakken. “Hier op Anderlecht ben ik gevormd in een 3-4-3, zeg maar het systeem van Johan Cruijff. Pep gaf me bij zijn aankomst versie 2.0 van dat systeem en daarmee voelde ik me meteen op mijn gemak”, bekende Kompany in een broeierige perstent die voor de gelegenheid op het kunstgrasveld stond opgesteld.

“Vanaf de eerste dag bij Pep wist ik waarover hij sprak en dat heeft mijn interesse aangewakkerd. Het is alsof je jarenlang naar school gaat en plots op de unief terechtkomt: zo groot is het verschil. Onder hem ben ik echt anders naar voetbal beginnen kijken. Daarnaast legt Guardiola alles zo makkelijk uit, ook de moeilijke principes. Net zoals iedereen wel een leraar gehad heeft die alles beter leek te kunnen uitleggen, is Pep dat voor mij. Maar ik ben Guardiola niet, alles op zijn tijd. Laat ons zeggen dat ik een goede student ben. Ik begin hier aan mijn carrière te werken en nadien zal ik wel zien of ik zo goed word als Pep.”







Het afscheid van zijn mentor bij City was emotioneel. “Toch kon ik hem pas de dag voor de laatste wedstrijd van het seizoen op de hoogte brengen, we moesten alles immers stilhouden en dus was er ook niemand op de hoogte. Dat was de finale van de FA Cup tegen Watford. Ik kwam in zijn kantoor en zei dat het mijn laatste match zou worden. Op die manier maakte ik duidelijk dat ik zeker zou moeten spelen (lacht). Nee, het was vooral om hem te bedanken. Het was een heel emotioneel afscheid.”

bron: Belga