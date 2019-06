Standard werft Franse linksachter Nicolas Gavory aan

Standard heeft aangekondigd dat het met Nicolas Gavory een nieuwe linksachter heeft aangetrokken. De Fransman komt over van de Nederlandse eeklasser Utrecht, waarbij hij nog tot juni 2021 onder contract lag. De duur van zijn contract op Sclessin werd niet meegedeeld. De 24-jarige Gavory was Frans jeugdinternational bij de U16, U17 en U19 en kende zijn opleiding bij AJ Auxerre, waarbij hij in 2012 zijn profdebuut maakte. Vervolgens speelde hij voor AS Béziers (2015-2017) en Clermont (2017-2018), voordat hij naar Utrecht trok in 2018. In de Eredivisie was hij goed voor 1 goal en 5 assists in 31 wedstrijden.

bron: Belga