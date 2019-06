Rusland weer welkom in Raad van Europa

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft het licht op groen gezet voor een terugkeer van Rusland in die instelling. Vijf jaar geleden verloren de Russen hun stemrecht na de annexatie van de Krim. Na vier uur van debat keurden dinsdag 118 leden een motie goed om Rusland weer stemrecht te geven. Tweeënzestig leden stemden tegen en tien onthielden zich. Oekraïne had zich sterk verzet tegen de terugkeer van Rusland.

Met de beslissing wordt voor het eerst een sanctie tegen Rusland voor de aanhechting van de Krim ongedaan gemaakt. Uittredend secretaris-generaal van de Raad van Europa Jhorbjorn Jagland stelde dat de instelling zijn innovatieve karakter moet behouden. Zijn opvolger wordt woensdag gekozen. Belgisch minister Didier Reynders (MR) is kandidaat.

Samen met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is de Raad van Europa verantwoordelijk voor het bewaken van de mensenrechten in de 47 lidstaten. De Raad van Europa en het Mensenrechtenhof zijn geen instellingen van de Europese Unie. Rusland is lid sinds 1996.

Bron: Belga