Vrouw die even stierf, beschrijft hoe de hemel eruitzag

Een Amerikaanse vrouw beweert dat ze even in de hemel is geweest tijdens een bijna-doodervaring. Haar hart stond 27 minuten lang stil, en toen ze weer tot leven kwam, herinnerde ze zich nog wat ze gezien had.

Tina Hines werd in februari van vorig jaar getroffen door een hartaanval toen ze zich klaarmaakte om een wandeling te maken met haar echtgenoot Brian. Ze zakte in elkaar en Brian probeerde haar meteen te reanimeren, maar tevergeefs. Ook in de ambulance die haar naar het ziekenhuis voerde, kregen verplegers haar niet bij bewustzijn.

Gloeiende poort







Even later lag ze geïntubeerd in het ziekenhuis, maar wonder boven wonder werd ze wakker. In het totaal was ze 27 minuten dood geweest. Het eerste wat ze vroeg, was een pen en papier. Ze kribbelde ‘het is echt’ op het blad. De dokters vroegen wat ze bedoelde, en ze knikte naar boven, doelend op de hemel.

De vrouw uit Phoenix (Arizona) vertelde dat ze een gedaante zag – volgens haar Jezus – naast een heldergele, gloeiende poort. “Het leek zo echt. De kleuren waren enorm levendig”, vertelde ze aan AZfamily.com.

Piek van hersenactiviteit

Dergelijke bijna-doodervaring is niet zeldzaam. Hoewel de meeste mensen zich de periode waarin ze dood waren niet meer herinneren, ervaart 10 tot 20 procent visuele impulsen. Uit onderzoek aan de universiteit van Michigan is gebleken dat de hersenactiviteit vlak voor de dood hoger is dan normaal. Volgens Jason Braithwaite van de Universiteit van Birmingham is die plotse toename van hersenimpulsen de reden waarom sommige mensen allerlei visioenen hebben.