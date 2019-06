Vier manieren om je lokale bijenkolonie te redden

De klimaatopwarming is in volle gang en de gevolgen ervan zijn bijna ontelbaar. Zo worden tropische stormen steeds normaler, is water alsmaar schaarser en zijn de ‘seizoenen’ steeds minder relevant. Maar ook dieren en planten hebben te lijden onder die veranderende weersomstandigheden en dat is gevaarlijker dan je zou denken.

Een van de vele diersoorten die het zwaar te verduren hebben, zijn de bijen. Nochtans zijn die kleine insecten van levensbelang voor de mens. Ze zorgen voor de bestuiving van heel wat van onze basisvoeding; denk bijvoorbeeld aan die sappige appeltjes of die naar Italië smakende tomaten. Zonder bijen zou onze voeding heel wat minder gevarieerd en ongezonder zijn. Gelukkig zijn er enkele dingen die je kan doen om ervoor te zorgen dat de bijenkolonie bij jou in de buurt het alvast wat makkelijker krijgt.

Laat het gras maar groeien







Een kort gemaaid gazon ziet er misschien netjes uit, maar voor de natuur is het allesbehalve interessant. Hoe langer je een gazon laat staan, hoe gevarieerder de begroeiing vaak is. Denk bijvoorbeeld aan al die paardenbloemen en madeliefjes die je genadeloos afmaait. Die zijn naast mooi ook prima voedsel voor jouw plaatselijke bijenkolonie. En zo heb jij bovendien minder werk in de tuin.

Zaai een bloemenweide

Net zoals half verwaarloosde gazons zijn ook bloeiende planten en bloemenweides heerlijk voedsel voor de bijtjes. In heel wat winkels kan je tegenwoordig kant-en-klare zaadmengelingen vinden, zodat jij de zaadjes alleen nog hoeft te verdelen over je stukje omgeploegde aarde. Wil je liever meteen resultaat, breng dan een bezoekje aan een tuincentrum en vraag na welke plantensoorten het beste zijn voor bijen.

Laat pesticiden links liggen

Pesticiden zijn niet alleen slecht voor jouw gezondheid, maar ook voor die van de natuur. Ze maken immers geen onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ planten en doden zowat alles waar ze op belanden. Bovendien komen die chemische stoffen uiteindelijk ook in jouw bord terecht via de honing en dat argument op zich zou al voldoende moeten zijn om geen pesticiden meer te gebruiken.

Koop lokale honing

Honing uit de supermarkt is natuurlijk niet vies, maar de lokale variant smaakt nog veel beter. Op die manier weet je precies waar de bijenkolonie z’n voedsel verzamelde en steun je je lokale imker. Naargelang waar je woont kan de smaak van de honing ook erg verschillen – die is namelijk afhankelijk van de voeding van de bijen. Leuk om mee te experimenteren!