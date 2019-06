Michael Jackson blijft tien jaar na zijn dood de gemoederen beroeren

Vandaag is het precies tien jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de plotselinge dood van Michael Jackson. Een hartstilstand, veroorzaakt door een overdosis medicijnen, werd hem fataal. In het decennium dat volgde bleef The King of Pop bijna geen dag onbesproken, met nieuwe onthullingen over kindermisbruik als dieptepunt.

De sterfdag van Michael Jackson voelde misschien wel nog nooit zo dubieus als dit jaar. Amper vijf maanden geleden was de wereld nog in shock na het zien van de documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin twee nieuwe slachtoffers hun verhaal van manipulatie en kindermisbruik door Jackson met de wereld delen. Na het zien van die docu, is het zeer moeilijk om te blijven geloven in zijn onschuld.







Ondanks de geleden reputatieschade, was Jackson vandaag onder andere te horen op Radio 1: ’s ochtends en bij Ayco, zegt Gerrit Kerremans, algemeen muziekcoördinator van de VRT-netten. “Gers Pardoel kiest deze week ook elke dag één Jackson-nummer in ‘De Topcollectie’ op Radio 2. Dat gezegd zijnde: om gekende redenen zijn we niet van plan om de tiende sterfdag van Jackson feestelijk te herdenken. We respecteren de mogelijke gevoelige associatie die hij of zijn repertoire oproept bij sommige kijkers of luisteraars.”

Hetzelfde geluid klinkt bij Qmusic en Joe. “We spelen nog altijd zijn muziek, omwille van zijn grote muzikale nalatenschap. Maar we geven uiteraard ook heel wat duiding.”

Cijfers liegen niet

Dat Jacksons muziek nog altijd zeer gewaardeerd wordt, blijkt ook uit de cijfers. De King of Pop blijft de best verdienende overleden artiest ter wereld (Forbes, 2018) en zijn album Thriller wordt nog altijd als het bestverkochte album aller tijden gezien. Zelfs na zijn dood bracht Jackson nog een album uit, genaamd Xscape, waarop niet eerder verschenen nummers van de artiest stonden.

Ondanks zijn grote successen zou Jackson vlak voor zijn dood op de rand van een financiële afgrond hebben gestaan. Hij zou een schuld van 1 miljard dollar hebben gehad bij de Amerikaanse fiscus, bleek uit een zaak in de rechtbank van Los Angeles in 2017. Het bekende landgoed Neverland Ranch, wat ooit in handen van Jackson was, staat ook nog altijd te koop. De vraagprijs is in vier jaar tijd gedaald van 100 miljoen dollar naar 31 miljoen dollar.