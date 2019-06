Hittegolf is over hoogtepunt heen: vanaf morgen wordt het ‘frisser’

Vanaf woensdag zou het kwik in Vlaanderen onder 30 graden zaken, aan de kust zelfs naar waarden tussen 20 en 25 graden. In het uiterste zuidoosten van het land blijft het wel puffen. Dat meldt het KMI dinsdagmiddag.

Dinsdagnamiddag blijft het ondanks enkele wolkenvelden, meestal zonnig. Het wordt zeer warm met maxima tussen 30 graden op de Ardense hoogten en 34 tot 35 graden in de Kempen, bij een matige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. Aan de kust halen we 24 graden alvorens een zeebries uit het west tot het noordwesten verder voor afkoeling zorgt.







Dinsdagavond verwachten we wat hoge bewolking over onze streken. In de loop van de nacht komen er lage wolken van over de Noordzee over het westen van het land. In de Ardennen is er kans op nevel of mist. De minima gaan van 16 graden aan de kust tot 20 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig uit het noorden.

Woensdag wordt het opnieuw zonnig, behalve aan de kust waar de lage wolken hardnekkig kunnen blijven hangen. Er is een groot temperatuurverschil met maxima rond 20 graden aan de kust, 28 graden in het centrum van het land en tot 33 graden in Belgisch Lotharingen.

Ochtendgrijs

Donderdag, na het snel optrekken van het ochtendgrijs, wordt het zonnig met maxima rond 20 graden aan de kust, rond 26 graden in het centrum en tot 31 graden in het uiterste zuidoosten. Ook de dagen nadien behouden we grosso modo hetzelfde weerbeeld. Pas maandag zou er volgens de huidige voorspellingen mogelijk regen in de lucht komen te hangen.