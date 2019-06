Deze honden-onesie verovert het internet

Heb je een hond, maar kun je die hondenharen niet uitstaan? Of heeft jouw partner een hond, terwijl jij eigenlijk een beetje allergisch bent? Dan is er nu wellicht een gouden oplossing die er ook nog eens hilarisch uitziet: de honden-onesie.

De onesie wordt ook wel ‘Shed Defender’ genoemd en verovert het internet. De look van de onesie is namelijk nogal hilarisch, maar het ding zelf is behoorlijk handig. Hij beschermt het huis namelijk van hondenharen, houdt je hond warm en zorgt voor vermindering aan blootstelling aan allergenen. Die haren komen namelijk in de onesie terecht.

Atletische stof







Niet gevreesd: het pakje is gemaakt van een ademende atletische stof die stretcht en het pak is verkrijgbaar in verschillende maten van mini tot xxl. Daarnaast kun je ook nog eens verschillende kleuren halen: zwart, roze, paars, rood en koningsblauw