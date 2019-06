Bizar. Dankzij dit strandlaken kan je volledig zandvrij zonnen

Het wordt deze week tropisch warm en dat betekent ook dat heel wat mensen naar het strand trekken. Niets zo leuk als zonnen terwijl er een (relatief) frisse zeebries door je haren waait. Maar toch zijn er ook nadelen aan het strand en dan met name het zand dat tussen je kleren, tenen en oksels kruipt. Niet getreurd, want een zandvrij strandlaken biedt uitkomst.

Breng je een dagje door op het strand, dan wil je uiteraard regelmatig het water in én je wil je behoorlijk insmeren. Helaas blijft het zand daardoor ook makkelijk overal aankleven. En ’s avonds neem je vervolgens een halve zandbak mee naar huis. Een zandvrij strandlaken vormt de oplossing voor al je irritante zandproblemen.

Dubbele laag







Het klinkt te mooi om waar te zijn, een strandlaken waar geen zand op blijft liggen. En toch is het net dat wat je bij de webshop Decovry kan kopen. Hoe het werkt? Het laken heeft een dubbele laag; het zand valt erdoor, maar kan vervolgens niet meer naar boven. Daardoor ontstaat er nooit een ‘plasje’ zand op je laken en gaat dat zand niet in je bikini of zwembroek zitten. Bovendien is de stof ademend om het ontstaan van schimmels te voorkomen. Voor 29,95 euro krijg je een volledig zandvrij strandlaken van maar liefst 4 vierkante meter, ideaal om met z’n tweetjes (of zelfs met meer) op te zonnen.