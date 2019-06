Migratoire druk aan Europese grenzen blijft gestaag dalen

Het aantal asielaanvragen in de EU+-landen (de lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) is vorig jaar voor een derde keer op rij gedaald. Dat blijkt uit het jaarrapport van het European Asylum Support Office (EASO). Met 664.480 asielaanvragen daalt het aantal met tien procent tegenover 2017. We zitten intussen op het niveau van 2014, voor de vluchtelingencrisis dus.

Het grootste aantal asielaanvragen was afkomstig van Syriërs (85.575 dossiers), gevolgd door Afghanen (47.155) en Irakezen (45.465). Samen zijn ze goed voor meer dan een kwart (27 procent) van de aanvragen. Syrië stond ook in 2017 op kop, maar toen waren er wel nog een kwart meer aanvragen dan vorig jaar.







Hoewel de druk gedaald is, blijkt het aantal “detecties” op de westelijke route van de Middellandse Zee opnieuw te stijgen. Het gaat zelfs tot een verdubbeling, wat het aantal op gelijke hoogte brengt van de oostelijke route (57.000 voor elk).

Per inwoner ligt het aantal aanvragen het hoogst in Cyprus, Griekenland, Malta, Zweden en Luxemburg. België staat op een achtste plaats wat het aantal ingediende asielaanvragen betreft, ver achter Duitsland.

In 2019 zijn tot nu toe 280.000 aanvragen geregistreerd.

bron: Belga